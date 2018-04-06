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Учащиеся «Самбо-70» побывали на торжественном награждении олимпийцев — служащих Росгвардии
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Учащиеся «Самбо-70» побывали на торжественном награждении олимпийцев — служащих Росгвардии 

Наш Теплый стан 39 минут назад
Фото: РИА 57
В Москве прошел торжественный прием военнослужащих Центрального спортивного клуба войск национальной гвардии Российской Федерации, участников XXIII зимних Олимпийских игр 2018 года, который провел директор Росгвардии, генерал армии Виктор Золотов.
«В числе приглашенных на мероприятие», — сообщается на сайте центра спорта и образования «Самбо-70» — «были и ученики 7 А класса».
Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов поздравил военнослужащих-олимпийцев с победами и вручил им ведомственные награды, подарки и присвоил очередные воинские звания.
Для учащихся «Самбо-70» была проведена экскурсия по музею Росгвардии, ребята смогли пообщаться с олимпийцами.
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