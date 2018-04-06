Учащиеся «Самбо-70» побывали на торжественном награждении олимпийцев — служащих Росгвардии

«В числе приглашенных на мероприятие», — сообщается на сайте центра спорта и образования «Самбо-70» — «были и ученики 7 А класса».

Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов поздравил военнослужащих-олимпийцев с победами и вручил им ведомственные награды, подарки и присвоил очередные воинские звания.

Для учащихся «Самбо-70» была проведена экскурсия по музею Росгвардии, ребята смогли пообщаться с олимпийцами.