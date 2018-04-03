Фотоистория о жизни детей в Северной Корее

Северокорейские дети подготовили для нас целый концерт с песнями и игрой на музыкальных инструментах.

Кроме того, мы съездили в национальную школу футбольного резерва, где с самого детства учатся будущие футболисты национальной сборной КНДР

Конкурс в школу 1 на 30. Всего там учится 200 учеников. У них у всех есть шанс когда-нибудь выехать за границу и увидеть мир.

Мы смогли пообщаться с директором и поиграть в самый популярный вид спорта в КНДР. Ниже фотографии из школ и просто уличные фотографии детей.

Стадион Ныннадо имени Первого мая.