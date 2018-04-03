Фотоистория о жизни детей в Северной Корее 

Северокорейские дети подготовили для нас целый концерт с песнями и игрой на музыкальных инструментах.
Кроме того, мы съездили в национальную школу футбольного резерва, где с самого детства учатся будущие футболисты национальной сборной КНДР.
Конкурс в школу 1 на 30. Всего там учится 200 учеников. У них у всех есть шанс когда-нибудь выехать за границу и увидеть мир.
Мы смогли пообщаться с директором и поиграть в самый популярный вид спорта в КНДР. Ниже фотографии из школ и просто уличные фотографии детей.
Стадион Ныннадо имени Первого мая.
Следующий раз покажу фотографии из метро Пхеньяна.