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Фотоистория о жизни детей в Северной Корее
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Фотоистория о жизни детей в Северной Корее 

Ридус 49 минут назад
Фото: Ридус
Северокорейские дети подготовили для нас целый концерт с песнями и игрой на музыкальных инструментах.
Кроме того, мы съездили в национальную школу футбольного резерва, где с самого детства учатся будущие футболисты национальной сборной КНДР.
Конкурс в школу 1 на 30. Всего там учится 200 учеников. У них у всех есть шанс когда-нибудь выехать за границу и увидеть мир.
Мы смогли пообщаться с директором и поиграть в самый популярный вид спорта в КНДР. Ниже фотографии из школ и просто уличные фотографии детей.
Стадион Ныннадо имени Первого мая.
Следующий раз покажу фотографии из метро Пхеньяна.
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