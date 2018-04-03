«Вечер» на Москва 24: Максим Иксанов — о возрождении старого доброго телевидения

Безусловно, одна из главных советских и российских телепередач, перевернувшая представление россиян о телевидении, — программа "Взгляд" . Именно она стала эталоном для авторов и ведущих новой программы «Вечер» на телеканале Москва 24. Наш корреспондент побывал на съемках и узнал из первых рук о том, в каких муках рождаются все новые идеи.

Хорошо забытое старое О значимости «Взгляда» для жителей нашей страны говорит хотя бы то, что когда в декабре 1991 года Гостелерадио СССР запретило выход новогоднего выпуска, в котором обсуждалась отставка министра иностранных дел Шеварнадзе, на площади перед гостиницей «Москва» в защиту авторов программы собрались около полумиллиона человек.

За прошедшие 17 лет с момента последнего выпуска «Взгляда» телевидение сделало огромный скачок вперед: это касается и концепций, и технологий, которые используются в создании современных телепередач. И вот сейчас возродить то самое, хорошо забытое старое телевидение, но с использованием новых технологий взялись авторы и ведущие телеканала Москва 24.

И если идейно авторы ориентировались на «Взгляд», то техническая основа была опробована на телеканале Москва 24 в прошлом году. Речь идет о программе «Прямо и сейчас», выходившей в эфир по воскресеньям.

Ее даже номинировали на ТЭФИ, однако взять статуэтку в прошлый раз не получилось. Так что теперь у авторов программы есть серьезная мотивация: сделать «Вечер» таким, чтобы висящие в шкафах платья и смокинги на этот раз точно пригодились.

Работа спорится Как и любая телепередача, «Вечер» требует усилий огромной команды. И если театр начинается с вешалки, то «Вечер» начинается с ядра — трех авторов, которые одновременно являются ведущими.

Помимо них в работе над передачей участвуют множество людей. В общем-то можно сказать, что к началу прямого эфира все сотрудники телеканала становятся закадровыми участниками «Вечера».

Что касается концепции «Вечера», важно сделать так, чтобы несмотря на важность и остроту обсуждаемых проблем, программа имела более спокойный ритм, чем любая телепередача, которая выходит в эфир днем. Во многом это касается режиссуры и технического исполнения: в этом плане «Вечер» — одна из самых сложных программ на российском телевидении.

Зачастую выпуск основан на двух темах: первая касается чего-то насущного и актуального, вторая же разрабатывается в течение нескольких дней. Главное, чтобы истории касались большого количества людей, и в этом смысле неважно, живут они в Москве или в других городах России

Выбрать тему не так просто, как кажется на первый взгляд. Одно дело, если обсуждаемая история потрясла всю страну, но совершенно другое — искать ее в «мирное» время.

На этот раз темой выпуска стали незарегистрированные медицинские препараты. Некоторое время назад в столице произошла очень печальная история: мальчик умер из-за того, что ему не смогли вовремя оказать помощь и вколоть препарат, который попросту не может продаваться в России. Это довольно широкая проблема, потому что она касается и онкологии, и многих других областей медицины.

Хлеб-соль Огромным отличием от всех остальных программ является и подход авторов «Вечера» к выбору гостей студии. Это не «эксперты» в типичном медийном понимании, а люди с большим жизненным опытом. Люди, к которым прислушиваются другие.

Большое внимание в программе уделяют и общению с простыми горожанами. Эту технологию также отработали на программе «Прямо и сейчас», и в ближайшее время социальные сети станут не единственным способом попасть на «Вечер».

Но при этом отказываться от интернет-общения не станут: в век высоких технологий социальные сети дают возможность высказаться одновременно огромному количеству людей. Так что «Вечер» в Москве будет проходить одновременно в двух студиях, соцсетях и в прямом эфире.

До встречи в прямом эфире! Несмотря на то, что «Вечер» уже выходит эфир, работа над форматом и наполнением программы продолжается. Так что в ближайшее время в ней можно будет увидеть и другие новшества. Одно из них — сложные графические сцены, которые позволят визуализировать тему очередного выпуска.

Тем не менее, в ближайшее время техническая сторона и оболочка программы придут к единому знаменателю. Это случится тогда, когда авторы сформируют все ее внутренние правила.