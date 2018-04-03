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Росатом и Ростех начнут отчитываться об открытии счетов в иностранных банках
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Росатом и Ростех начнут отчитываться об открытии счетов в иностранных банках 

Парламентская газета 58 минут назад
Фото: Парламентская газета
В России утверждены новые правила, согласно которым организации, имеющие стратегическое значение для безопасности страны, должны уведомлять Росфинмониторинг о каждой операции в иностранных банках. Соответствующее постановление Правительства вступило в силу 3 апреля.
Документом, в частности, детализирован перечень организаций, которые должны сообщать об открытии, закрытии, изменении счетов и аккредитивов в иностранных кредитных организациях, а также о приобретении и отчуждении ценных бумаг зарубежных банков. Помимо предприятий, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности страны, в их число включены Росатом, Ростех и компания Росавтодор.
Согласно постановлению, организации должны формировать и направлять Росфинмониторингу электронное сообщение не позднее пяти рабочих дней с момента совершения операции. По результатам проверки предоставленной информации предусмотрено формирование квитанции о приёме сообщения либо уведомления об отказе в его принятии.
Прежние правила признаны утратившими силу.
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