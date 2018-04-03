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Героям СССР и России увеличили срок подачи заявления о ежемесячных выплатах
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Героям СССР и России увеличили срок подачи заявления о ежемесячных выплатах 

Парламентская газета 59 минут назад
Фото: Парламентская газета
Срок подачи заявления об установлении ежемесячных выплат для Героев СССР, Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы увеличен на три месяца. Соответствующее постановление Правительства вступило в силу 3 апреля.
Ранее заявление о выплате, как и об отказе от неё, можно было подать до 1 октября. Согласно изменениям, документ об установлении пособия теперь можно направить до 31 декабря.
При этом, как и ранее, выплата будет предоставляться с 1 января года, следующего за годом подачи заявления, и до 31 декабря года, в котором направлено заявление об отказе от неё. Однако членам семьи Героя России, звание которому присвоено посмертно, в случае первичного обращения пособие устанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем обращения.
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