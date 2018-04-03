Электрички в отдаленных сёлах заменят мотовозами

Айрат Фаррахов. Добираться до нужных станций жители отдаленных деревень, где редко ходят поезда, смогут на технических составах, перевозящих работников РЖД и ремонтную технику. Соответствующий законопроект готовит депутат Госдумы

Речь идет о так называемых мотовозах: это локомотив с двигателем внутреннего сгорания небольшой мощности и вагон, которые перевозят, как правило, работников РЖД и инструментарий для ремонта железнодорожного полотна. По словам Фаррахова, на некоторых полустанках в регионах перестали ходить электрички, но не «технические» составы. «Такая ситуация вызывает много возмущения — когда ежедневно по расписанию двигается рабочий поезд, который везёт очень небольшую группу людей, а при этом жителей полустанков, в том числе пожилых, и даже почётных железнодорожников — не может посадить и довезти до следующей станции, где люди могли бы добраться до больницы, поликлиники или просто аптеки», — рассказал « Парламентской газете » Фаррахов.

Депутат предлагает изменить законодательство, чтобы граждане, не являющиеся штатными рабочими РЖД, но проживающие возле железнодорожных путей, могли добраться на хозяйственном поезде до необходимой станции. «На мой взгляд, это могло бы решить проблему очень многих людей — в первую очередь тех, кто не имеет достаточных доходов, чтобы приобрести в собственность личный автомобиль», — считает Фаррахов.