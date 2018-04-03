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Верховный суд оставил волгоградского депутата Таранцова без статуса незаконного агитатора
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Верховный суд оставил волгоградского депутата Таранцова без статуса незаконного агитатора 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Верховный суд России поддержал депутата региональной думы Михаилом Таранцовым, чей газетный материал про Павла Грудинина назвали предвыборной агитацией.
— Решением Волгоградского областного суда, который отменил постановление Облизбиркома, оказались недовольны и сам Облизбирком, и прокуратура, — прокомментировал Михаил Таранцов. — Обе структуры подали апелляцию в Верховный суд. Я просил рассмотреть дело лишь после моего выздоровления, но все же заседание состоялось намного раньше. Суд встал на мою сторону и утвердил приговор областного суда.
В конце января Михаил Таранцов опубликовал материал про Павла Грудинина, собрав его биографию и цитаты из уже опубликованных в других СМИ интервью. 7 февраля бдительный директор ДК имени Гагарина заметил подозрительную, на его взгляд, статью и пожаловался в Облизбирком. Проявив недюжинную оперативность, сотрудники избирательной комиссии уже на следующий день собрали заседания рабочей группы и облизбиркома, которые вынесли решение: Материал Таранцова — политическая агитация.
Не согласившись с таким вердиктом, депутат региональной думы обратился в Волгоградский областной суд.
— 1 марта Волгоградский областной суд решил отменить постановление областной избирательной комиссии, по которому информация Таранцова по Грудинину признается незаконной агитацией, — сообщил Михаил Таранцов V1.ru.
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