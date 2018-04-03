Верховный суд оставил волгоградского депутата Таранцова без статуса незаконного агитатора

Верховный суд России поддержал депутата региональной думы Михаилом Таранцовым, чей газетный материал про Павла Грудинина назвали предвыборной агитацией.

— Решением Волгоградского областного суда, который отменил постановление Облизбиркома, оказались недовольны и сам Облизбирком, и прокуратура , — прокомментировал Михаил Таранцов. — Обе структуры подали апелляцию в Верховный суд. Я просил рассмотреть дело лишь после моего выздоровления, но все же заседание состоялось намного раньше. Суд встал на мою сторону и утвердил приговор областного суда.

В конце января Михаил Таранцов опубликовал материал про Павла Грудинина, собрав его биографию и цитаты из уже опубликованных в других СМИ интервью. 7 февраля бдительный директор ДК имени Гагарина заметил подозрительную, на его взгляд, статью и пожаловался в Облизбирком. Проявив недюжинную оперативность, сотрудники избирательной комиссии уже на следующий день собрали заседания рабочей группы и облизбиркома, которые вынесли решение: Материал Таранцова — политическая агитация.

Не согласившись с таким вердиктом, депутат региональной думы обратился в Волгоградский областной суд.