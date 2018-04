44-летняя Хайди Клум снялась обнаженной для MAXIM

Хайди Клум , похоже, ощутила всю прелесть свободной жизни женщины за 40. Она крутит роман с парнем, который младше ее на 16 лет, и снимается обнаженной для мужских журналов, как будто она юная модель.44-летняя Хайди похвасталась своей новой работой в Instagram, собрав сотни восторженных комментариев. Нашлись, правда, и те, кто считают, что ей уже пора немного умерить свой пыл и вести себя достойно женщины ее возраста. Всю эту критику Клум пропускает мимо ушей и в последнее время просто светится счастьем. «Мне очень понравилось сниматься для майской/июньской обложки журнала Maxim с моим дорогим другом Жилем Бенсимоном. Спасибо, что всегда верил в меня. Особенно тогда, когда я только начинала и в меня мало кто верил. Эта работа напомнила мне о старых добрых временах», — говорит Хайди о работе над обложкой Maxim.

Та самая обложка:

Loved shooting the May/June cover of @MaximMag with my dear friend @Gilles_Bensimon 🖤 Thank you for always believing in me, even when I first started out and most people wouldn’t give me a chance. Working together again felt like the good old days! #LoveYouAlways 💄: @lindahaymakeup 💇🏼♀: @wendyiles_hair 💅🏻: @tombachik

