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Заместитель главреда RT пожаловалась на притеснения со стороны американских властей
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Заместитель главреда RT пожаловалась на притеснения со стороны американских властей 

Вести.Ru 34 минуты назад
Фото: Вести.Ru
К российскому телеканалу RT в США применяют «совершенно особые» бизнес-решения. Об этом рассказала заместитель главного редактора канала Анна Белкина.
Она напомнила, что RТ еще в феврале отключили от вещания в Вашингтоне без каких-либо объяснений. Журналисты считают — так в Америке выдавливают из эфирной «сетки» неугодные СМИ. Ведь до этого RT объявили «иностранным агентом», вместе с десятком зарубежных каналов. Вот только российский — поспешили отключить значительно раньше других, отмечает телеканал «Россия 24».
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