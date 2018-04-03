Заместитель главреда RT пожаловалась на притеснения со стороны американских властей

Она напомнила, что RТ еще в феврале отключили от вещания в Вашингтоне без каких-либо объяснений. Журналисты считают — так в Америке выдавливают из эфирной «сетки» неугодные СМИ. Ведь до этого RT объявили «иностранным агентом», вместе с десятком зарубежных каналов. Вот только российский — поспешили отключить значительно раньше других, отмечает телеканал «Россия 24».