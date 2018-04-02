Заместитель главного редактора RT: в США к телеканалу применяют особые бизнес-решения

К RT в США применяют совершенно особые бизнес-решения. Об этом заявила заместитель главного редактора телеканала Анна Белкина . «Примечательно, что к RT применяются совершенно особые „business decisions“ (бизнес-решения. — RT) и на два месяца раньше, чем ко всем остальным каналам, к тому же без объяснения», — приводит РИА Новости её слова.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что вещание в Вашингтоне прекратит не только RT, но и все иностранные каналы.

При этом, по её словам, решение о прекращении вещания телеканала в Вашингтоне было принято еще в феврале.

Подробнее — в материале RT.