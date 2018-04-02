В Новосибирске хотят запретить рекламировать услуги по написанию диссертаций

Комиссия по законопроектной деятельности России одобрила законопроект о запрете на рекламу услуг по подготовке и написанию квалификационных и научных работ.

Согласно информации, опубликованной на сайте Правительства РФ, под запрет могут попасть диссертации, выпускные квалификационные работы, доклады о результатах научно-квалификационных работ.

Авторы законопроекта рассчитывают таким образом добиться того, чтобы обучающиеся самостоятельно работали над своими научными трудами.

«Предоставление третьими лицами услуг по подготовке и написанию работ в рамках государственной системы научной аттестации, промежуточной или итоговой аттестации обучающихся оказывает негативный эффект на результаты обучения, на объективность оценки научной квалификации», — говорится на сайте Правительства.

Законопроектом предполагается дополнить перечень товаров и услуг, реклама которых не допускается, в статье 7 Федерального закона от 13 марта 2006 года №38-ФЗ «О рекламе». Проект будет рассмотрен на заседании Правительства РФ.