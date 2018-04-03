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В Омске на ул. Волгоградской иномарка снесла бетонный столб
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В Омске на ул. Волгоградской иномарка снесла бетонный столб 

АиФ-Омск 45 минут назад
Фото: АиФ-Омск
В Омске на ул. Волгоградской иномарка снесла бетонный столб. Об этом сообщают очевидцы аварии в группе «ЧП Омск» в «ВКонтакте».
Накануне, 2 апреля, на ул. Волгоградской произошло ДТП. Водитель автомобиля Toyota Sprinter Marino, как сообщают очевидцы, превысил скорость — машина ехала больше 100 км/ч. Мужчина не справился с управлением на скользкой дороге и врезался в бетонный столб, который от столкновения рухнул.
Омичи сообщают, что водитель и пассажиры остались живы. Правда, по словам очевидцев, они все были пьяны, возможно, это и послужило причиной аварии.
Официальной информации об этом ДТП пока нет.
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