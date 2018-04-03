Госавтоинспекторами Омска проводится проверка по факту ДТП, с участием нетрезвого водителя

2 апреля 2018 года около 19:35 часов в дежурную часть Госавтоинспекции из медицинского учреждения поступила информация о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на ул. Волгоградская.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

Прибывшими сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель автомобиля «Тойота Спринтер» мужчина 1988 г.р., в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь по ул. Волгоградская в направлении ул. Лукашевича, в районе дома № 5 допустил наезд на препятствие — световую опору.

В результате ДТП водитель автомобиля, а также двое его пассажиров, мужчины 1984 г.р. и 1986 г.р. доставлены в медицинское учреждение.

В отношении водителя «Тойота Спринтер» возбуждено административное делопроизводство по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения).

Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.