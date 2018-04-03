Ещё
Госавтоинспекторами Омска проводится проверка по факту ДТП, с участием нетрезвого водителя
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Госавтоинспекторами Омска проводится проверка по факту ДТП, с участием нетрезвого водителя 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 46 минут назад
Фото: Новый Омск
2 апреля 2018 года около 19:35 часов в дежурную часть Госавтоинспекции из медицинского учреждения поступила информация о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на ул. Волгоградская.
На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.
Прибывшими сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель автомобиля «Тойота Спринтер» мужчина 1988 г.р., в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь по ул. Волгоградская в направлении ул. Лукашевича, в районе дома № 5 допустил наезд на препятствие — световую опору.
В результате ДТП водитель автомобиля, а также двое его пассажиров, мужчины 1984 г.р. и 1986 г.р. доставлены в медицинское учреждение.
В отношении водителя «Тойота Спринтер» возбуждено административное делопроизводство по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения).
Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
На Ставрополье полицейские и общественники провели акцию «Госуслуги – это проще, чем кажется» В Воронежской области полицейские отработали приемы контраварийной езды на ледовой площадке Жительница Смоленска благодарит сотрудников ГИБДД за быстроту и качество предоставления государственных услуг
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя54
США выдвигают против РФ оружие «первого удара»276
Российская «Дрель» напугала британцев67
Моряки РФ отказались от ультиматума украинцев526
Что делает спецназ США у российских границ85
Видео
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
03:40
СК показал высоковольтные провода в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
01:20
Ракетам «Калибр» изменят место базирования
Оружие Статьи
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:10
РФ пригрозила Белоруссии новыми ограничениями
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение