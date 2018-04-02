Российские медики смогут бесплатно повышать квалификацию

Сообщается, что инициатором нововведения стала глава Минздрава Вероника Скворцова . По ее словам, предусмотренная законом мера позволит повысить профессиональный уровень тем медикам, которых надзорные инстанции уличили в некомпетентном подходе к своей работе.

В дальнейшем также предлагается проводить внеочередную аккредитацию специалистов и даже рассматривать вопрос о полном допуске врача к своей профессиональной деятельности.

При необходимости можно предоставить врачу возможность бесплатно получить повышение квалификации, после чего он сможет вернуться к работе. Минздрав уже разработал соответствующий законопроект. И мы в Госдуме будем его рассматривать. Вопрос очень сложный, но необходимый

— заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

По словам законодателя, повышенные требования к медработникам считаются вполне закономерными. Леонид Огуль также сообщил, что на современном этапе развития науки и технологий «ориентироваться мы должны на запрос общества».

В Минздраве рассказали о зарплате российских врачей. По словам главы ведомства Вероники Скворцовой, средняя оплата ежемесячного труда медицинского специалиста по итогам 2017 года составила 56,445 рублей.