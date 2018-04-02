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Российские медики смогут бесплатно повышать квалификацию
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Российские медики смогут бесплатно повышать квалификацию 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Министерство Здравоохранения России предлагает в новом законопроекте всем медикам проходить бесплатное повышение собственной квалификации, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заместителя председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонида Огуля.
Сообщается, что инициатором нововведения стала глава Минздрава Вероника Скворцова. По ее словам, предусмотренная законом мера позволит повысить профессиональный уровень тем медикам, которых надзорные инстанции уличили в некомпетентном подходе к своей работе.
В дальнейшем также предлагается проводить внеочередную аккредитацию специалистов и даже рассматривать вопрос о полном допуске врача к своей профессиональной деятельности.
При необходимости можно предоставить врачу возможность бесплатно получить повышение квалификации, после чего он сможет вернуться к работе. Минздрав уже разработал соответствующий законопроект. И мы в Госдуме будем его рассматривать. Вопрос очень сложный, но необходимый
— заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.
По словам законодателя, повышенные требования к медработникам считаются вполне закономерными. Леонид Огуль также сообщил, что на современном этапе развития науки и технологий «ориентироваться мы должны на запрос общества».
В Минздраве рассказали о зарплате российских врачей. По словам главы ведомства Вероники Скворцовой, средняя оплата ежемесячного труда медицинского специалиста по итогам 2017 года составила 56,445 рублей.
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