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Хакеры обнародовали интимные снимки звезды сериала «Сплетница» Лейтон Мистер
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Хакеры обнародовали интимные снимки звезды сериала «Сплетница» Лейтон Мистер 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Звезда сериала «Сплетница» Лейтон Мистер стала очередной жертвой хакеров. В Сети появились интимные фотографии актрисы, на которых она запечатлена топлес, а также принимает соблазнительные позы, при этом актриса одета в белье. Пока непонятно, каким именно образом у хакеров оказались интимные снимки звезды. Сама Лейтон никак не прокомментировала случившееся.
Напомним, Лейтон далеко не единственная актриса, ставшая жертвой хакеров. Ранее злоумышленники сливали в Сеть интимные фотографии Майли Сайрус, Эммы Уотсон, Дженнифер Лоуренс, Кристен Стюарт и многих других. На карьеру знаменитостей этот инцидент никак не повлиял.
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Фото:Global Look Press, Instagram
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