Хакеры обнародовали интимные снимки звезды сериала «Сплетница» Лейтон Мистер 

Звезда сериала «Сплетница» Лейтон Мистер стала очередной жертвой хакеров. В Сети появились интимные фотографии актрисы, на которых она запечатлена топлес, а также принимает соблазнительные позы, при этом актриса одета в белье. Пока непонятно, каким именно образом у хакеров оказались интимные снимки звезды. Сама Лейтон никак не прокомментировала случившееся.
Напомним, Лейтон далеко не единственная актриса, ставшая жертвой хакеров. Ранее злоумышленники сливали в Сеть интимные фотографии Майли Сайрус, Эммы Уотсон, Дженнифер Лоуренс, Кристен Стюарт и многих других. На карьеру знаменитостей этот инцидент никак не повлиял.
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Global Look Press, Instagram