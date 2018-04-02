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В Таджикистане почтили память российских пограничников
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В Таджикистане почтили память российских пограничников 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
В Таджикистане почтили память российских пограничников, которые погибли при крушении вертолета 19 лет назад, передает «МИР 24».
Военнослужащие обеих стран возложили венки к обелиску неподалеку от реки Пяндж, разделяющей Таджикистан и Афганистан. Православный священник и мусульманский мулла прочитали молитвы.
«Каждый год мы проводим это мероприятие, привлекаем как можно больше молодежи, чтобы память о наших пограничниках не исчезла», — сказал воин-интернационалист Александр Моисеев.
«Это произошло в очень тяжелое в нашей стране время. Тогда именно эти ребята защищали наши рубежи. О них нужно помнить всегда», — отметил полковник в отставке Пограничных войск Таджикистана Сайфулло Мусоев.
В 1999 году вертолет с пограничниками зацепился за высоковольтную линию и упал в реку. Погибли 18 человек — все, кто находился на борту.
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