В Таджикистане почтили память российских пограничников

Таджикистане почтили память российских пограничников, которые погибли при крушении вертолета 19 лет назад, передает «МИР 24».

Военнослужащие обеих стран возложили венки к обелиску неподалеку от реки Пяндж , разделяющей Таджикистан и Афганистан . Православный священник и мусульманский мулла прочитали молитвы.

«Каждый год мы проводим это мероприятие, привлекаем как можно больше молодежи, чтобы память о наших пограничниках не исчезла», — сказал воин-интернационалист Александр Моисеев

«Это произошло в очень тяжелое в нашей стране время. Тогда именно эти ребята защищали наши рубежи. О них нужно помнить всегда», — отметил полковник в отставке Пограничных войск Таджикистана Сайфулло Мусоев.

В 1999 году вертолет с пограничниками зацепился за высоковольтную линию и упал в реку. Погибли 18 человек — все, кто находился на борту.

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