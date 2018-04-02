Лучшее за день. 2 апреля 

Как выросла Сахара за сто лет, почему мелкие катаклизмы бывают хуже крупных, какое влияние на мировую экономику могут оказать всего полградуса потепления и где нашли следы магнитных полей Большого взрыва? Лучшие материалы Indicator.Ru мы собрали в один ночной дайджест.
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