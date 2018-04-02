Лучшее за день. 2 апреля

Как выросла Сахара за сто лет, почему мелкие катаклизмы бывают хуже крупных, какое влияние на мировую экономику могут оказать всего полградуса потепления и где нашли следы магнитных полей Большого взрыва? Лучшие материалы Indicator.Ru мы собрали в один ночной дайджест.

Ожидаемое свершилось: китайская орбитальная станция «Тяньгун-1» после шести с половиной лет на орбите рухнула и сгорела в атмосфере.

Законопроект о запрете рекламы услуг по написанию диссертаций и дипломов одобрили в правительстве.

Найдена родина гена, который может сделать бактерию устойчивой ко всем антибиотикам мира.

За последние сто лет Сахара невероятно выросла: к ней прибавилось около 10% площади.

Слабые, но частые катаклизмы гораздо сильнее воздействуют на природу, чем большие, но редкие.

Курс Парижских соглашений на 1,5 градуса потепление нужно неукоснительно соблюдать, считают ученые. Еще на полградуса больше, и изменения будут намного более критическими.

Его могут использовать пожарные и лыжники-экстремалы, пограничники и обычные пассажиры… Как новый вертолет Kopter SH09 изменит ситуацию на рынке производителей геликоптеров, читайте в нашем материале.

Большая симуляция позволила найти магнитные поля времен Большого взрыва. Правда, проверить ее результаты на данный момент нельзя.

Что станет с хипстерами, когда они будут бабушками и дедушками, почему физики предпочитают не говорить о шаровых молниях и что такое сонное опьянение, вы сможете узнать в лекциях из нашего дайджеста научно-популярных событий.

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