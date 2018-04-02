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Этот понедельник в Москве стал самым теплым днём с начала года
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Этот понедельник в Москве стал самым теплым днём с начала года 

Газета.Ru 19 минут назад
Синоптики назвали 2 апреля в Москве самым тёплым днём с начала года, передает НСН.
Как пишет РИА Новости, об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По её словам, на станции ВДНХ сегодня днём была зафиксирована температура в +7,2 °С.
При этом синоптик подчеркнула, что максимальная температура для 2 апреля в российской столице была зафиксирована в 1983 году — тогда воздух прогрелся практически до плюс 17 с половиной градусов.
Между тем, сегодня в Москве из-за усиления ветра объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности. Как сообщает RT, ссылаясь на информацию синоптиков, в некоторых местах его порывы могут достигать 17 м/с.
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