Этот понедельник в Москве стал самым теплым днём с начала года

Синоптики назвали 2 апреля в Москве самым тёплым днём с начала года, передает НСН.

Как пишет РИА Новости , об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова . По её словам, на станции ВДНХ сегодня днём была зафиксирована температура в +7,2 °С.

При этом синоптик подчеркнула, что максимальная температура для 2 апреля в российской столице была зафиксирована в 1983 году — тогда воздух прогрелся практически до плюс 17 с половиной градусов.

Между тем, сегодня в Москве из-за усиления ветра объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности. Как сообщает RT, ссылаясь на информацию синоптиков, в некоторых местах его порывы могут достигать 17 м/с.