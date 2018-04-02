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Исследователи выяснили, какую пользу можно получить от соцсетей
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Исследователи выяснили, какую пользу можно получить от соцсетей 

Газета.Ru 18 минут назад
Исследователи из разных стран обнаружили, что социальные сети способны помочь справиться с кризисом среднего возраста и повысить уровень счастья, передает ФБА «Экономика сегодня».
По мнению исследователей, развитие интернета и соцсетей в будущем сведет на нет негативные аспекты так называемого кризиса среднего возраста. Пока же от него еще страдают жители развитых стран.
Норвежские ученые полагают, что люди, которые пользуются интернетом, в основной своей массе более счастливые, чем те, кто далек от современных технологий. Это связано с возможностью чаще общаться с друзьями и родственниками. С теми, кто находится на расстоянии тысяч километров.
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