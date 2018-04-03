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Священный огонь Иерусалима привезут в Челябинск
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Священный огонь Иерусалима привезут в Челябинск 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
На пасхальное богослужение, которое состоится в Свято-Симеоновском кафедральном соборе 8 апреля, традиционно доставят благодатный огонь, сообщает пресс-служба Челябинской епархии.
8 апреля 2018 года православный мир будет отмечать главный праздник церковного года — Светлое Христово Воскресение, Пасху.
Традиционно множество людей приходит на ночное пасхальное богослужение. В 2018 году это ночь с 7 на 8 апреля. За полчаса до полуночи в храмах совершают службу, после чего священники выходят на крестный ход.
«Митрополит Челябинский и Миасский Никодим совершит основные богослужения Страстной седмицы в Свято-Симеоновском кафедральном соборе (ул. Кыштымская, 32). В том же храме архипастырь отслужит литургию в ночь на Пасху, — сообщают в епархии. — Как и в предыдущие годы, из Иерусалима в Россию будет доставлен Благодатный огонь. Челябинские верующие смогут получить его 8 апреля на богослужении, которое начнется в 17:00 в Свято-Симеоновском кафедральном соборе».
Православные верят, что священный огонь несёт в себе благодать. Огонь передаётся верующими, от факела к факелу — это связанный пучок свечей, и по традиции тут же тушится. Задувать его нельзя, только гасить колпачком или пальцами. Такой оберег нужно бережно хранить.
Пасхальные торжества продлятся целую неделю до субботы, 14 апреля, богослужения во всех храмах будут совершаться с открытыми царскими вратами.
«Пасха — время добрых дел. Поэтому в дни Светлого Праздника православные приходы Челябинской митрополии проведут благотворительные акции, концерты и другие мероприятия», уточнили в епархии.
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