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Бездомный пес с нелепой мордой стал начальником вокзала в Японии
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Бездомный пес с нелепой мордой стал начальником вокзала в Японии 

Lenta.ru 31 минуту назад
Фото: Lenta.ru
Знаменитого пса Васао назначили почетным начальником железнодорожной станции в японском городе Адзигасава, префектура Аомори. Об этом сообщает The Asahi Shimbun.
В субботу, 1 апреля, на площади перед станцией Адзигасава прошла церемония, во время которой глава проекта «Васао» Такэси Кудо зачитал письмо о назначении собаки. Заместителем Васао будет служить его подруга Цубаки, а их двухлетняя дочь Тёмэ станет стажером.
В тот же день они приступили к своим обязанностям и поприветствовали прибывающий на Адзигасаву прогулочный поезд. Туристы махали собакам из окон и фотографировали их.
Одиннадцать лет назад Сэцуко Кикуя, 71-летняя жительница Адзигасавы, зарабатывавшая торговлей жареными кальмарами, подобрала бездомного щенка акита-ину и назвала его Васао. Из-за нелепого вида пес стал популярен в интернете, затем его стали приглашать на телевидение, а в 2011 году его историю экранизировали. В ноябре 2017 года Сэцуко Кикуя скончалась, и теперь за Васао отвечает Такэси Кудо.
В 2007 году назначение кота по кличке Тама почетным начальником бедствующей станции в японском городе Кинокава спасло железную дорогу от банкротства. Железнодорожный кот превратился в местную достопримечательность и привлек столько туристов, что по линии пустили дополнительный состав, разрисованный кошками, а в городе открыли магазин, торгующий сувенирами с его изображением.
В 2016 году сообщалось, что черно-белую кошку по имени Феликс, которая на протяжении пяти лет ловила мышей на железнодорожной станции Хаддерсфилд в британском графстве Йоркшир, назначили старшим контролером вокзала по вредителям.
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