Спутник, наклони камеру: фотографии из космоса, которые не похожи на Google карты

Мало кто сегодня еще верит в то, что Земля плоская. Однако именно это можно предположить, просматривая спутниковые снимки Земли, сделанные в надире — когда камера смотрит ровно вниз под углом 90 градусов.

Традиционный способ вертикальной съемки скрывает детали, сглаживая горы, водопады и небоскребы так, что то, что мы видим, больше напоминает карту, чем фотографию.

Эта экспериментальная серия спутниковых снимков, сделанных под углом, позволяет раскрыть перспективу и увидеть природную и городскую местность по-новому.

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Взять знаменитую гору Фицрой на границе Аргентины Чили — сразу и не поймешь, что именно на снимке, пока не увидишь подсказку в зубастых тенях, отбрасываемых скалистыми вершинами.

Снимок, сделанный под другим углом, меняет перспективу: изображение мгновенно становится трехмерным — горы приобретают высоту, а долины — глубину. Как будто вы смотрите в окно самолета с высоты 450 км.

Доха, Катар . Жемчужина Катара — искусственный остров на мелководье Персидского залива.

Хьюстон, США . На снимке видно, какую ничтожную часть от территории города составляет островок с небоскребами.

Эр-Рияд — Саудовская Аравия . На примере Эр-Рияда это видно еще лучше (воздух не такой влажный, поэтому можно получить четкий снимок с большим охватом).

Сан-Паулу, Бразилия — самый населенный город Западного полушария.

ЮАР. Столовая гора нависает над Кейптауном

Самый высокий в мире водопад Анхель — 979 м.

Каракорумский хребет, Пакистан . На снимке видно все три пика — Гашербрум I (8068 м), Броуд-Пик (8047 м) и Гашербрум II (8035 м).

Этна — второй по активности вулкан в мире, Италия

Национальный парк Сион, Юта, США.

Бора-Бора, Таити.

Вулкан Ключевская Сопка, Камчатка, Россия . Из-за периодических выбросов пепла и газа авиарейсы над Камчаткой часто перенаправляют.