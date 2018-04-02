«Неужели от Бибера?»: СМИ заговорили о беременности Селены Гомес

Певица Селена Гомес породила слухи о беременности, после того как прогулялась по улице в мешковатой одежде. Зарубежные СМИ задаются вопросом о будущем материнстве девушки, основываясь на том, что она полнее с каждым месяцем, но российские интернет-пользователи просят всех не нагнетать раньше времени.

После того как Селена вновь попалась в объективы папарацци, а ее снимки с прогулки в Беверли-Хиллз попали в сеть, поклонники девушки и сплетники заговорили о ее беременности. Действительно, если обычно певица, любящая подчеркивать свою фигуру, вдруг надевает такой объемный свитер, то этого практически достаточно, чтобы утверждать, что звезда беременна. Западные СМИ в таких случаях практически сразу помещают знаменитостей на обложку с вопросом «Беременна?».

Только в случае с Селеной все сложнее, но, похоже, помнят об этом только российские интернет-пользователи. «Мне кажется просто после болезни поправилась» «Вряд ли вообще она будет рожать: с одной почкой и такой болезнью» «От кого она может быть беременна? Неужели от Бибера ?» «Сомневаюсь, что после пересадки почки разрешат ей так быстро беременеть, как бы ей не хотелось, что тоже под сомнением»

Действительно, Селена давно ни с кем, кроме Джастина Бибера, не встречается, да и с ним ее давно не видели. В данный момент она проходит лечение после перенесенной операции по пересадке донорской почки, ведь две ее отказали из-за серьезного заболевания — красной волчанки. Из-за препаратов, которые она принимает, она может поправиться. Кроме того, с такой болезнью, как волчанка, есть много осложнений при беременности, поэтому Селена будет действительно смелой девушкой, если решится на это. Некоторые интернет-пользователи считают, что такая болезнь — практически приговор и уже сочувствуют Селене, которая может никогда не стать мамой, но из-за существующих реалий работы таблоидов вынуждена будет читать про себя подобные заголовки.

А таким звездам как Селена трудно скрыться. Недавно она сбежала со своими друзьями на другой край света, чтобы отдохнуть, но и там ее настигли папарацци. Снимки, которые появились в социальных сетях, шокировали общественность, ведь на них молодая исполнительница уже выглядела не такой стройной, как все привыкли.