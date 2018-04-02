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Зрители приняли шоу с отвратительными певцами за шутку и просчитались
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Зрители приняли шоу с отвратительными певцами за шутку и просчитались 

Lenta.ru 42 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Британская телекомпания ITV запустила шоу Change Your Tune, где участники, не имеющие музыкального слуха и достаточных вокальных данных, пытаются исполнять популярные песни. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.
Первый выпуск шоу транслировался 1 апреля. Многие телезрители приняли его за розыгрыш по случаю Дня смеха и поделились своими суждениями в блогах. «Change Your Tune по ITV это первоапрельская шутка или настоящая ошибка, — вы показываете эту дрянь в семь вечера в воскресенье в прайм-тайм», — прокомментировал увиденное в своем Twitter-аккаунте певец Дэнни Деарден (Danny Dearden). «Это точно первоапрельский пранк», — написала еще одна британка.
Позднее оказалось, что телепередача в таком непривычном формате является настоящей. В названии создатели использовали известный фразеологический оборот, означающий кардинальное изменение мнения или суждения ради выгоды. Дословно Change Your Tune можно перевести как «Измени свою тональность».
Постоянным ведущим шоу стал телезвезда Баз Ашмави (Baz Ashmawy), награжденный в 2015 году премией «Эмми» за шоу «50 способов убить свою маму»: тогда он в качестве эксперимента заставлял собственную мать прыгать с парашютом, плавать вместе с акулами и водить опасный транспорт. «Я в таком восторге, что ищу не самых лучших певцов в стране, а самых худших. Это совершенно уникальный взгляд на жанр певческого шоу», — сообщил Ашмави.
Суть шоу состоит в поэтапном обучении конкурсантов исполнительскому искусству. Призовой фонт шоу составляет 10 тысяч фунтов стерлингов (более 800 тысяч рублей). Участниками становятся обычные британцы, вокальные данные которых оставляют желать лучшего. Первым конкурсантом стал учитель информатики из Кента по имени Джордж: он признался, что ужасно боится, что после неудачных выступлений его будут «терроризировать» ученики.
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