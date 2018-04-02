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Власти Москвы не разрешили проведение акции против домогательств 3 апреля
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Власти Москвы не разрешили проведение акции против домогательств 3 апреля 

Говорит Москва 54 минуты назад
Ранее сообщалось, что организаторы митинга против сексуальных домогательств планировали его проведение на 29 марта, однако позже перенесли мероприятие на 3 апреля из-за трагедии в Кемерове.
Председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого обвинили в сексуальных домогательствах продюсер телекомпании «Дождь» Дарья Жук и корреспондент Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова. Журналистки направили жалобы в Госдуму. Комиссия по этике, рассмотрев обращение, не нашла нарушений в поведении депутата.
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