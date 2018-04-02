Рапота: Договор о Союзном государстве может быть дополнен

Россия и Беларусь сегодня отмечают День единения народов. В обеих странах прошли праздничные мероприятия и круглые столы. На одном из них госсекретарь Григорий Рапота сообщил, что договор о Союзном государстве может быть дополнен, передает «МИР 24».

«Любой документ — это не мертвый предмет. Любое соглашение — это живой организм, который должен развиваться в соответствии с существующими реалиями. Нам поручили, нам — это постоянному комитету и парламентскому собранию, проанализировать всю правовую базу Союзного государства, сложившуюся уже за эти 20 с лишним лет», — сказал государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.

И сегодня в Минском Дворце Республики прошел праздничный концерт. На сцене выступили артисты обеих стран. В столицу Беларуси приехали почетные гости из России.

«Мы все рады, что нашим государствам удалось сохранить и преумножить наше братство, наш союз. Который конечно будет одним из самых важных наследий для следующих поколений россиян и белорусов. Важно сохранить эти традиции и передать в самом высоком и лучшем виде», — подчеркнул зампред Совета Федерации Федерального собрания России Юрий Воробьев

Ранее российский посол в Беларуси Александр Суриков заявил, что соглашение о взаимном признании виз двух стран практически готово, документ примут до чемпионата мира по футболу, который пройдет этим летом в России.

Договор о создании Сообщества Беларуси и России был подписан в 1996 году. С него начался процесс взаимной интеграции двух стран. Союзное государство появилось в 99-м году.

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