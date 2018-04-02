Для российских взяткодателей предусмотрят штрафы в 2 млрд рублей

Госдуму поступил антикоррупционный закон президента

Компании, давшие взятку российскому госчиновнику, могут быть освобождены от ответственности при условии, если они окажут помощь в поиКВе этого взяточника. При даче такой же взятки иностранному чиновнику, освобождения от ответственности не будет. Такой проект закона в Госдуму внес глава государства Владимир Путин

Законопроект сейчас рассматривается в Комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Он предлагает внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), главная из которых — изменение наказания юридическим лицам, виновным в даче взятки госчиновнику за его содействие в деятельности компании и продвижении ее интересов.

На сегодня ст. 19.28 КоАП за подобные действия предполагает штраф в трехкратном размере суммы взятки, в особо крупных — в стократном. Если поправка будет принята, компании, которые были вынуждены дать взятку, освободят от наказания при условии, что они окажут содействие следствию и дадут показания на взяточника, который вымогал взятку.

При этом такое положение будет касаться исключительно тех случаев, когда взятка давалась российскому госчиновнику. На чиновника другого государства, или международной организации это положение закона распространятся не будет.

Эти поправки предполагают также дать судам право сразу после возбуждения дела накладывать арест на имущество и счета компаний, от лица которых чиновникам давались взятки.

«КВ» попросил прокомментировать положения нового законопроекта замгендиректора международной организации Трансперенси Интернешнл Россия Илью Шуманова:

— Речь идет о статье в КоАП, которая фиксирует возможность административного штрафа за коррупционные действия со стороны компаний, или юридического лица, когда эти деньги передавались в интересах конкретного юридического лица представителем должностного лица коммерческой компании. Соответственно это некоторая такая альтернативная форма наказания по антикоррупционнной статье КоАП. Статья эта сегодня работает с большими перебоями именно в силу того, что к моменту возбуждения административного производства по этой статье и до момента привлечения юридического лица к ответственности, проходит длительное время. Часто бывает, что за это время юридическое лицо избавляется от своих активов, перекидывает все свое имущество, которое у него было либо на акционеров, либо задним числом переписывает в залоги и проч. То есть к окончанию производства в этого банкрота уже нечего взыскать.

Нынешние поправки касаются того, что на момент возбуждения административного производства, появляется возможность фиксации активов, которые есть на юридическом лице. Их впоследствии можно использовать либо для выплаты зарплаты сотрудникам этого коммерческого предприятия, либо взимания денежных средств в бюджет в виде штрафа.

Но с другой стороны, тут есть некоторая опасность. Это статья, которая имеет обратную сторону — такую коррупционную дубину в виде кратности штрафов, предусмотренных за подобные нарушения в особо крупном размере. «Особо крупный размер» предполагает передачу взятки более 20 млн рублей в интересах юридического лица. В этом случае штраф предполагается стократный, то есть в размере до двух миллиардов рублей. Это какие-то космические суммы. Фактически это неминуемое банкротство предприятия, если, конечно, речь не идет о каких-то единичных крупных мастодонтах рынка. Соответственно нельзя исключить, что такой инструмент в руках некоторых прокуроров может быть использован в том числе даже в целях некоторого политического давления.