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Сергей Цивилев: Вся наша жизнь перевернулась в то воскресенье
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Сергей Цивилев: Вся наша жизнь перевернулась в то воскресенье 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Сергея Цивилева представил собравшимся полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Официальная церемония началась с минуты молчания в память о жертвах пожара.
— Вся наша с вами жизнь перевернулась в то самое воскресенье, она кардинально изменилась, — подчеркнул Сергей Цивилев, добавив, что трагедия повлияла и на политическую, и на экономическую ситуацию.
Но самое главное сегодня — работа с семьями.
Расследование трагедии ведут опытнейшие следователи-криминалисты центрального аппарата СК РФ  — С каждым родственником беседуем индивидуально, дело не ограничится выплатами в пять миллионов рублей, программа помощи рассчитана на долгие годы в зависимости от ситуации, — сказал Цивилев. — Особенно это касается детей, оставшихся без родителей. Мы их должны довести не только до момента физического становления, но пока они не встанут на ноги как достойные граждане. Мы должны пройти вместе с ними школу, институт, трудоустроить.
Работа, нацеленно не то, что предотвратить возможность повторения трагедии, также требует взвешенного, щепетильного подхода. Это касается и освещения произошедших событий.
— Скоропалительных, эмоциональных решений принимать нельзя, нужно разобраться и расставить все акценты, ведь речь о судьбах людей, — отметил полпред Сергей Меняйло. — Все, что случилось, сейчас анализируют и правоохранительные, и контрольно-надзорные органы. И соответствующие выводы будут сделаны. Нужно давать объективную картину. Все, что возможно сегодня открыть, уже рассказывается родственникам погибших. Проверенная, объективная информация будет последовательно доведена для всего общества. Это будут уже конкретные, проверенные и точные факты. Расследование ведут опытнейшие следователи-криминалисты центрального аппарата СК РФ. Через несколько дней в Кемерово снова прибудет председатель СК РФ. Здесь работает очень опытная группа следователей-криминалистов… Но невзирая ни на что, жизнь продолжается. И мы будем двигаться вперед.
Этому движению, как убежден врио губернатора, должен помочь огромный, в большей степени — человеческий потенциал Кузбасса. Люди неравнодушны к судьбе своего региона, болеют за него.
— Мне предстоит вникнуть во все особенности региона, во все программы, которые были составлены, разобраться во всем. Намерен вести работу открыто. Потому что общество должно знать о том, что мы делаем.
К слову, команду обладминистрации врио губернатора менять не собирается. По мнению Сергея Цивилева, работать и управлять регионом должны его жители.
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