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Во Франции уже весной представят законопроект о фейковых новостях
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Во Франции уже весной представят законопроект о фейковых новостях 

Российская Газета 1 час назад
Стало известно, что проект закона, который получил название «О надежности и доверии к информации», должен быть представлен этой весной на одном из ближайших заседаний Национального собрания. Это сделают депутаты парламентского большинства французского президента Эмманюэля Макрона. Напомним, что хозяин Елисейского дворца неоднократно высказывался на эту тему и был инициатором самого законопроекта.
Как указано в документе, существующая правовая база не адаптирована к новым вызовам в информационной области, а поэтому возникла необходимость принятия дополнительных мер. В первую очередь они будут касаться таких социальных сетей, как Facebook и Twitter, интернет-платформ YouTube, а также СМИ, как отмечено в законопроекте, которые «находятся под иностранным влиянием». Законопроектом предлагается применять содержащие в нем ограничительные меры во время избирательных кампаний, а именно президентских, парламентских и европейских — за пять недель до голосования. В документе нет ссылки на случаи распространения ложных сведений, хотя в «Монде» не преминули напомнить о прошлогодних выборах в США, а также референдуме о выходе Великобритании из Евросоюза. Новым законом, если он будет одобрен в нынешнем виде, вменяется в обязанность социальным сетям публиковать сведения о так называемом «проплаченном информационном контенте с указанием конкретных заказчиков и полученных сумм».
Особыми правами, как указано в документе, предлагается наделить французский Высший совет по аудиовизуальным средствам информации (CSA). В течение пятинедельного периода он будет обладать полномочиями приостанавливать и даже отзывать лицензию у тех телеканалов, радиостанций, которые «находятся под влиянием иностранных государств», если установит факт распространения фальшивых сведений. В документе нет определения того, что следует считать «ложными новостями». Правда, есть ссылка на закон о прессе полуторавековой давности. Тем законом предусмотрен штраф в 45 тысяч евро за подобные нарушения. Законопроектом также предложена ускоренная схема, по которой любой гражданин может подать в суд, если обнаружить, как указано в документе, «массовое и искусственное распространение фальшивой информации». В этом случае специально назначенный судья может в течение 48 часов заблокировать источник «фейк-ньюс».
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