Франция будет разоблачать авторов кампаний по дестабилизации в стране

Как ранее сообщила министр республики Франции Франсуаза Ниссен , французский парламент на следующей неделе рассмотрит законопроект, направленный на борьбу с фейковыми новостями.

"Кампания дестабилизации охватывает все новые инструменты информационной революции. Поэтому власть должна реагировать также в области информационных технологий", — сказал Ле Дриан, выступая на конференции на тему борьбы с фейковыми новостями.

По его словам, благодаря прогрессу искусственного интеллекта Франция на сегодняшний способна выявлять кампании по распространению ложной информации, определять точку распространения или «отправителя, который способствует рассылке враждебных сообщений», а также «дезактивировать фальшивые аккаунты».

"Завтра мы должны преследовать и разоблачать авторов кампании, направленной на дестабилизацию нашей страны. Завтра мы должны быть в состоянии сказать, кто управляет фальшивыми аккаунтами… И если это будут государства — такое может случиться, — разоблачать их действия, враждебные действия, направленные на нанесение ущерба нашему образу жизни и нашим институтам", — подчеркнул Ле Дриан.