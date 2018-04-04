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Франция будет разоблачать авторов кампаний по дестабилизации в стране
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Франция будет разоблачать авторов кампаний по дестабилизации в стране 

РИА Новости 1 час назад
ПАРИЖ, 4 апр — РИА Новости, Людмила Орищенко. Франция будет преследовать и разоблачать авторов кампаний по распространению ложной информации, направленных на дестабилизацию государственных институтов, заявил глава МИД республики Жан-Ив Ле Дриан.
Как ранее сообщила министр республики Франции Франсуаза Ниссен, французский парламент на следующей неделе рассмотрит законопроект, направленный на борьбу с фейковыми новостями.
"Кампания дестабилизации охватывает все новые инструменты информационной революции. Поэтому власть должна реагировать также в области информационных технологий", — сказал Ле Дриан, выступая на конференции на тему борьбы с фейковыми новостями.
По его словам, благодаря прогрессу искусственного интеллекта Франция на сегодняшний способна выявлять кампании по распространению ложной информации, определять точку распространения или «отправителя, который способствует рассылке враждебных сообщений», а также «дезактивировать фальшивые аккаунты».
"Завтра мы должны преследовать и разоблачать авторов кампании, направленной на дестабилизацию нашей страны. Завтра мы должны быть в состоянии сказать, кто управляет фальшивыми аккаунтами… И если это будут государства — такое может случиться, — разоблачать их действия, враждебные действия, направленные на нанесение ущерба нашему образу жизни и нашим институтам", — подчеркнул Ле Дриан.
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