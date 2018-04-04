В NASA создают робопчел для исследования Марса

До того как снарядить полноценную миссию на Марс, о которой мечтают многие фанаты космических путешествий, нужно провести разведку на местности. С этим довольно успешно справляются многочисленные разведывательные аппараты, но сотрудники американского аэрокосмического агентства NASA планируют использовать для вышеозначенных целей что-то более интересное. А именно необычных роботов-пчел, которых сами разработчики именуют не иначе как «марсопчелы».

Как сообщил один из представителей NASA Чанг-Квон Кан, разрабатываемые ими роботы будут размером с земных шмелей, и они, согласно проекту, будут способны летать на крыльях, как у цикад. Доставлены «марсопчелы» на Красную планету с одним из марсоходов, от которого и будут подзаряжаться в ходе миссии. Размах крыльев в пять сантиметров даст возможность роботам не только долетать до труднодоступных мест, но и зависать в воздухе для фиксирования окружения. На самих роботах будут установлены различные датчики для анализа атмосферы, грунта, а также средства фото— или видеозаписи. «Марсопчелы» будут загружать информацию на марсоход, а тот, в свою очередь, уже будет переправлять их на Землю.

В своих изысканиях сотрудники NASA будут сотрудничать с ведущими японскими инженерами, имеющими опыт в создании миниатюрных земных роботов. Общими усилиями специалисты хотят добиться того, чтобы конструкция роботов была максимально простой и в то же время надежной. На самом деле желание создать «марсопчел» появилось отнюдь не случайно. Дело в том, что давление в атмосфере Марса в несколько десятков раз меньше земного, а значит большие летательные аппараты вроде дронов и небольших вертолетов будут плохо приспособлены к условиям Красной планеты. И чем меньше летательный аппарат — тем более уверенно он будет чувствовать себя во время полета.