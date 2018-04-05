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Специалисты NASA планируют отправить на Марс пчел
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Специалисты NASA планируют отправить на Марс пчел 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Hi-News.ru
Информацию о Марсе будут собирать пчелы-разведчики. В NASA приняли решение собирать данные о Красной планете с помощью так называемых «марсианских пчел». Официальное название разработки — аэрокосмическая конструкция с машущими крыльями. Мини-аппарат представляет собой имитацию шмеля с крыльями цикады. Устройство способно создавать достаточную для полета подъемную силу. Затраты энергии будут максимально минимизированы благодаря пружинам, установленным у основания крыльев, сообщают подробности конструкции «Рамблер новости».
Пчелы будут запрограммированы на работу в небольших группах. Причем если один аппарат по какой-либо причине упадет, то ему на помощь придут остальные — они поднимут его и перенесут к передвижной базе для подзарядки.
Сейчас специалисты дорабатывают нюансы функционирования «марсианских пчел» в условиях Красной планеты. Известно, что для улучшения аэродинамических свойств будет использоваться специальная вакуумная камера.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что онлайн-ретейлер США Walmart запатентовал автоматических пчел. Предполагается, что миниатюрные дроны будут не только опылять поля, но и проводить их удобрение химикатами, а также выявлять вредителей.
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