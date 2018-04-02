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Кроссовер «Скуби-Ду» и «Сверхъестественного» показал высочайшие рейтинги просмотра
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Кроссовер «Скуби-Ду» и «Сверхъестественного» показал высочайшие рейтинги просмотра 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
«Сверхъестественное» на протяжении вот уже 13 лет успешно справляется с задачей заинтересовать зрителей, и новый кроссовер-эпизод со «Скуби-Ду», вышедший в эфир несколько дней назад, стал очередным тому подтверждением. Серия, в которой персонажи «Сверхъестественного» встретились с героями мультсериала «Скуби-Ду», показала высочайшие рейтинги просмотра. Эпизод-кроссовер привлек даже тех, кто ни «Скуби-Ду», ни «Сверхъестественным» на постоянной основе не интересуется: как показала статистика, в прямом эфире серию посмотрели 2 миллиона зрителей — а это высочайший показатель с момента выхода премьерного эпизода 13 сезона в октябре прошлого года. «Сверхъестественное» остается только поздравить: похоже, создатели шоу и представители CW не зря говорят, что сериал продержится в эфире, пока его звезды, Джаред Падалеки и Дженсен Эклс, не решат попрощаться со своими ролями.
Комментарий по поводу кроссовер-эпизода от его создателей: попкорнnews
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