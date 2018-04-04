Опасная стройка в Строгине: почему в новом корпусе школы регулярно рушатся перекрытия?

В строящейся московской школе в районе Строгино падают перекрытия. Это произошло в понедельник, 2 апреля. Местные жители вызвали МЧС , однако спустя сутки, тоже ночью, обрушение вновь повторилось. Вот что рассказал Business FM москвичка Мария, ребенок которой учится в этом учебном заведении в другом здании, но может оказаться и в ныне строящемся корпусе школы 1302:

— Здание строится по адресу улица Исаковского, дом 29 корпус 1. Началась стройка примерно в сентябре-октябре. Было обрушение, которое произошло в понедельник, 2 апреля, примерно в 8 часов 15 минут вечера. Страх один — это здоровье и жизнь детей, которые планируют учиться в этой школе. Соответственно, задача — приостановить стройку для проведения независимой строительной экспертизы для того, чтобы понять, что нет никаких скрытых повреждений, что конструкция находится в нормальном состоянии и можно продолжать стройку. Опять же возникает вопрос, есть ли у строителя разрешения. В сети очень много информации, что разрешения на стройку получено не было. Это еще один вопрос, который, конечно, всех волнует. Насколько я знаю, было сразу вызвано МЧС в момент обрушения в течение часа. В московское правительство писали, куда-то еще. Достаточно большой резонанс. Родители очень переживают за своих детей.

— Обрушилось — что это конкретное?

— Предварительно это часть перекрытия третьего этажа одного из блоков школы.

Строительством школы занимается казенное предприятие «Управление гражданского строительства». Как юридическое лицо оно было зарегистрировано весной 2003 года. Это коммунальная организация, которая подчиняется столичному департаменту строительства. Задачами, которые ставятся городскими властями перед предприятием, является возведение точечных жилых объектов за счет средств из инвестиционной программы Москвы , а также разработка и реализация проектов социально-культурного назначения. Вот какое мнение высказал юрист Иван Ёжиков:

Иван Ёжиков юрист «Разрешения на строительство на эту стройку нет, то есть нет информации о том, что оно выдавалось ни в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Москомархитектуры, ни на сайте Мосгорстройнадзора, который эти разрешения выдает. Стройка ведется с октября. Все что есть из разрешительной документации у строителей — это ордер на установку ограждений вокруг строительной площадки, они на его основании строят. Сейчас часть здания уже вышла на уровень четвертого этажа. Юридически это самострой — то же самое, что мэр Собянин у нас в течение последних нескольких лет пытается изжить в городе, устраивая „ночи длинных ковшей“. Самое смешное, что в момент, когда стройку начали, у них даже не было согласованного проекта. По данным Мосгосэкспертизы, положительное заключение на строительный проект было ими получено только в конце декабря. Как мне подсказали местные жители, к этому моменту была построена вся подземная часть и строили первый этаж, то есть мало того, что без разрешения на строительство, они строили еще его и без проекта строили. Самое замечательное во всей этой истории, то, что Мосгорстройнадзор, который, собственно, осуществляет надзор за строительством в городе Москве, выдает разрешение на строительство и обязан наказывать за строительство без разрешения, три раза был на этом объекте с официальными внеплановыми проверками. По результатам одной из проверок, они установили факт отсутствия разрешения, но стройку не остановили, застройщика не оштрафовали. Более того, в результате следующей проверки был издан акт, в котором указано, что выявленные ранее нарушения устранены, при том, что разрешение на строительство так и не появилось. В данном случае это школа, где за два дня, произошло уже два обрушения строительных конструкций, то есть все это здание будет прикрыто левыми документами».

Документы уже подготовлены и повторно отправлены в Мосгостройнадзор, а также в прокуратуру Северо-Западного округа по поводу бездействия Мосгосстройнадзра. В ближайшую пятницу, 6 апреля, в шесть часов вечера застройщик будет встречаться с управляющим советом школы, однако очевидно, что останавливать стройку никто не собирается. Вот что говорит представитель родительской общественности, председатель управляющего совета Георгий Зарецкий:

Георгий Зарецкий председатель управляющего совета «Представитель застройщика готов показать именно управляющему совету всю документацию — и разрешительную, и проектную, я так понимаю, объяснить, что на самом деле произошло. После этого, мы уже будем делать какие-то выводы для себя, доносить до широкой родительской общественности. Не хотелось бы, чтобы из-за этой вот ситуации, не ввод именно в эксплуатацию, а именно, чтобы детки пошли в этот корпус, это не отложилось на полгода-год. При этом, хотим все-таки, чтобы все убедились, что само здание построено по всем правилам. Еще, кстати, очень любопытно мнение департамента образования правительства Москвы по этому вопросу услышать».

В 2018 году в рамках программы реновации жилфонда Москвы это же самое казенное предприятие «Управление гражданского строительства», которое строит школу, планирует начать строительство 34 жилых домов, в которых будет более семи тысяч квартир.