Избежать наказания за взятку: будет ли смягчен закон в отношении юрлиц?

Российским юрлицам могут отменить наказание за дачу взятки российским чиновникам. Соответствующий президентский законопроект внесен в Госдуму . Согласно действующей редакции закона, если та или иная компания собралась дать взятку должностному лицу или сделала это, ей грозит штраф, втрое превышающий сумму незаконного вознаграждения. В особо тяжких случаях заплатить придется в 100 раз больше. Если президентские поправки будут внесены в Кодекс об административных правонарушениях, компанию, от лица которой была дана взятка, освободят от наказания при условии, что бизнес способствовал выявлению правонарушения, оказал помощь в поимке взяточника или стал жертвой вымогателя. Работу этих поправок на практике представить себе очень трудно, считает старший партнер адвокатского бюро Forward Legal Алексей Карпенко Алексей Карпенко старший партнер адвокатского бюро Forward Legal «Та норма, которая сейчас действует, работает в отношении виновной компании и собирается освободить от административной ответственности именно виновную компанию. Она может избежать штрафа, если сама компания — это фикция. Понятно, что сотрудники, менеджмент компании и так далее от лица компании донесут, доложат о факте взятки. В этом случае, она будет освобождена от административной ответственности. Тот контекст, о котором мы говорим, касается не компании-жертвы, а виновной компании. Просто если раньше она, если устанавливалось, что в ее интересах была инициирована или по факту дана взятка, всегда несла административную ответственность. Теперь может этой административной ответственности избежать, в случае, если доложат. На мой взгляд, это политический популизм. Представить себе в реальной жизни ситуацию, что компания, в интересах которой конкретное физическое лицо инициирует взятку, пойдет в правоохранительные органы , и кто-то от лица этой компании напишет заявление о том, что стало известно о факте взятки или о готовящейся взятке: „Мы сообщаем об этом, пожалуйста, освободите нас от административного штрафа“, — я себе представить это не могу». Внесенные в Думу поправки не касаются эпизодов со взятками, предложенными или переданными иностранным чиновникам или должностным лицам международных организаций.