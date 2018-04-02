Избежать наказания за взятку: будет ли смягчен закон в отношении юрлиц? 

Российским юрлицам могут отменить наказание за дачу взятки российским чиновникам. Соответствующий президентский законопроект внесен в Госдуму. Согласно действующей редакции закона, если та или иная компания собралась дать взятку должностному лицу или сделала это, ей грозит штраф, втрое превышающий сумму незаконного вознаграждения. В особо тяжких случаях заплатить придется в 100 раз больше.
Если президентские поправки будут внесены в Кодекс об административных правонарушениях, компанию, от лица которой была дана взятка, освободят от наказания при условии, что бизнес способствовал выявлению правонарушения, оказал помощь в поимке взяточника или стал жертвой вымогателя. Работу этих поправок на практике представить себе очень трудно, считает старший партнер адвокатского бюро Forward Legal Алексей Карпенко:
Алексей Карпенко старший партнер адвокатского бюро Forward Legal «Та норма, которая сейчас действует, работает в отношении виновной компании и собирается освободить от административной ответственности именно виновную компанию. Она может избежать штрафа, если сама компания — это фикция. Понятно, что сотрудники, менеджмент компании и так далее от лица компании донесут, доложат о факте взятки. В этом случае, она будет освобождена от административной ответственности. Тот контекст, о котором мы говорим, касается не компании-жертвы, а виновной компании. Просто если раньше она, если устанавливалось, что в ее интересах была инициирована или по факту дана взятка, всегда несла административную ответственность. Теперь может этой административной ответственности избежать, в случае, если доложат. На мой взгляд, это политический популизм. Представить себе в реальной жизни ситуацию, что компания, в интересах которой конкретное физическое лицо инициирует взятку, пойдет в правоохранительные органы, и кто-то от лица этой компании напишет заявление о том, что стало известно о факте взятки или о готовящейся взятке: „Мы сообщаем об этом, пожалуйста, освободите нас от административного штрафа“, — я себе представить это не могу».
Внесенные в Думу поправки не касаются эпизодов со взятками, предложенными или переданными иностранным чиновникам или должностным лицам международных организаций.