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Все системы румынской АЭС во время неполадок сработали штатно
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Все системы румынской АЭС во время неполадок сработали штатно 

РИА Новости 1 час назад
ВАШИНГТОН, 2 апр — РИА Новости. Все системы румынской АЭС сработали должным образом во время неполадок с электроснабжением, сообщили РИА Новости в канадской компании SNC-Lavalin, преемнице проектировщика румынской атомной станции. Ее специалисты оказывают поддержку Румынии для обеспечения надлежащей работы АЭС.
На прошлой неделе был остановлен второй энергоблок румынской АЭС «Чернавода» из-за проблем в его электрической части. Произошедший инцидент стал вторым за последние несколько дней. В компании-операторе этой АЭС S. N. Nuclearelectrica SA (SNN) сообщили, что инцидент не влияет на ядерную безопасность. Энергоблок был вновь подключен к сети 30 марта.
"Согласно нашему пониманию, второй блок «Чернавода» был остановлен из-за неполадки насоса электрической, неатомной части станции. Что касается первого блока, то прекратилась подача энергии, что повлияло на систему регулирования одного из реакторов. Все системы сработали в соответствии со своей проектировкой", — сообщили РИА Новости в SNC-Lavalin, дочернее предприятие которой в 2011 году выкупило активы промышленных ядерных реакторов у государственной Atomic Energy of Canada Limited (AECL), спроектировавшей румынскую АЭС.
"Реактор был отключен оператором (станции — ред.), подача энергии была восстановлена, и энергоблок был вновь включен", — сообщили в компании.
В пресс-службе заверили, что технические специалисты SNC-Lavalin поддерживают контакты с компанией-оператором SNN для обеспечения надлежащей работы АЭС.
"Чернавода" — крупнейший производитель электроэнергии Румынии и единственная атомная электростанция в стране. Она была спроектирована канадской AECL, которая в 2011 году передала управление промышленными ядерными реакторами коммерческой Candu Energy Inc., дочернему предприятию SNC-Lavalin.
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