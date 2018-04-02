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В Дзержинском районе Волгограда коммунальщики вместе со льдом соскоблили асфальт
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В Дзержинском районе Волгограда коммунальщики вместе со льдом соскоблили асфальт 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В Дзержинском районе Волгограда дорвавшиеся до работы коммунальщики вместе со льдом и снегом соскребли с дороги верхний слой асфальта.
— Пришла весна, и сотрудники нашей управляющей компании решили почистить дорогу во дворе на Землячки, 66, — рассказывает местная жительница Людмила Макушкина. — Жадно схватившись за уборку, они остались после себя новые ямы на старом асфальте. Вместо снега и дорожного покрытия — выброшенные на обочину комья вперемешку с камнями.
В управляющей компании «Ренессанс», обслуживающей ближайшие дома на улице Землячки, истории про «растаявший» асфальт удивились.
— Наши специалисты постараются в ближайшее времени разобраться в ситуации, — прокомментировала диспетчер управляющей компании.
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