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Видео: новосибирец поднялся в небо на параплане с ванной и девушкой
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Видео: новосибирец поднялся в небо на параплане с ванной и девушкой 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Новосибирский парапланерист Александр Орлов на День смеха 1 апреля устроил во Вьетнаме стирку прямо в воздухе.
Воплотить идею в жизнь ему помогла москвичка Александра Должанская.
«Идея пришла сама собой, когда мы готовили Масленицу. Девушки, участвующие в полёте с блинами, стали предлагать такие пограничные вещи: а давайте вещи постираем, а давайте всё это развесим на стропах — будем лететь, и всё это по воздуху будет развеваться», — рассказал корреспонденту НГС Орлов в переписке в WhatsApp, добавив, что потом одна за другой девушки отказались от участия в очередной авантюре. Только Александра решилась на стирку в воздухе.
Для полёта у вьетнамцев позаимствовали маленькую пластиковую ванну — она мало весит. Залили в неё пять литров воды, добавили стиральный порошок и жидкое мыло, чтобы было больше пены.
«Мы залезли на гору, приготовили подвески, готовимся лететь. Я говорю, ну что, ты лифчики и всякие дела будешь стирать? А Сашка — девочка скромная. Поэтому сам полёт у нас получился довольно скромный, без эпатажа, без драйва, без расколбаса, который мы планировали, когда были вчетвером», — пояснил Александр.
Полёт длился чуть больше 20 минут. За это время Александра успела постирать шорты, бюстгальтер и майку Орлова. Погода была хорошая, так что вода в ванной не расплескалась.
«Мы постирали, приземлились, всё было аккуратно, удачно. Поскольку полёт уже такой штатный — нас было не четверо, а двое — никаких особых сложностей не было. Всё было довольно мягко и спокойно», — отметил парапланерист.
Александр Орлов, зимующий во Вьетнаме, уже завёл традицию отмечать праздники яркими полётами. Так, на Масленицу он поднялся в небо с блинами и тремя девушками, а к 8 Марта дарил женщинам розы с воздуха.
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