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Уралец заметил секретную информацию на месте отравления Скрипаля
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Уралец заметил секретную информацию на месте отравления Скрипаля 

РИА «ВистаНьюс» 1 час назад
На месте, где произошло отравление Сергея Скрипаля, уральский радиолюбитель Валентин увидел несколько загадочных событий. Мужчина известен своими увлечениями и наблюдением за нечто скрытым от взора окружающих.
Уральский радиолюбитель Валентин часто выходит в радиоэфир мира, слушая разные передачи сигналов. Вот это же он проводил и в месте, где было совершено покушение на известного сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Мужчина подозревает, что в этом деле присутствуют многие фигуранты. Он утверждает, что перед тем как был отравлен Скрипаль, за несколько минут видел странную блондинку с платком на шее. Девушка постоянно пыталась оглянуться, в руках же держала сумку.
Есть предположение, что в этой истории может появиться и Украина. Валентин славится в социальной сети. Именно он проводил неоднократно наблюдения в сфере ромбовидного НЛО. К тому же он работает совершенно бесплатно. Управляет мужчиной только личный интерес к тайнам и секретам.
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