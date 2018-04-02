Власти Москвы отказали в проведении акции против домогательств 3 апреля

Ранее одна из организаторов акции, общественный деятель Алена Попова заявила, что в мэрию была подана заявка на проведение соответствующей акции 29 марта с 16.00 до 20.00 мск на Театральной площади у памятника Карлу Марксу , однако власти столицы предложили организаторам перенести акцию в парк «Сокольники», так как на площади в это время заявлено другое мероприятие. Позднее Попова на странице мероприятия в Facebook, что в связи с трауром по жертвам пожара в Кемерово акция переносится на ‪3 апреля‬ на Манежную площадь. В мэрии тогда заявили, что рассматривают соответствующую заявку.

"По данной заявке отказано. В указанном месте будет проходить другое мероприятие", — сказал Черников.

При этом он не уточнил, какое мероприятие будет проходить в это время на Манежной площади.