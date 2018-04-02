Ещё
Власти Москвы отказали в проведении акции против домогательств 3 апреля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти Москвы отказали в проведении акции против домогательств 3 апреля 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Власти Москвы отказали в проведении на Манежной площади акции против сексуальных домогательств, сообщил РИА Новости глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников в понедельник.
Ранее одна из организаторов акции, общественный деятель Алена Попова заявила, что в мэрию была подана заявка на проведение соответствующей акции 29 марта с 16.00 до 20.00 мск на Театральной площади у памятника Карлу Марксу, однако власти столицы предложили организаторам перенести акцию в парк «Сокольники», так как на площади в это время заявлено другое мероприятие. Позднее Попова на странице мероприятия в Facebook, что в связи с трауром по жертвам пожара в Кемерово акция переносится на ‪3 апреля‬ на Манежную площадь. В мэрии тогда заявили, что рассматривают соответствующую заявку.
"По данной заявке отказано. В указанном месте будет проходить другое мероприятие", — сказал Черников.
При этом он не уточнил, какое мероприятие будет проходить в это время на Манежной площади.
Ранее председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого обвинили в сексуальных домогательствах продюсер телекомпании «Дождь» Дарья Жук и корреспондент Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова. Девушки направили жалобы в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики. Публично против Слуцкого выступила и заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, однако жалобу в думскую комиссию журналистка не направляла. Слуцкий назвал обвинения «поклепом» и отметил, что попытки сделать из него «русского Харви Вайнштейна» похожи на дешевую и низкопробную провокацию и заранее обречены на провал.
Комиссия по этике рассмотрела «дело Слуцкого» и не нашла нарушений в поведении депутата. Члены комиссии также отметили, что факты свидетельствуют об избирательности, целенаправленности и спланированном характере обвинений в адрес главы думского комитета по международным делам. После этого о прекращении работы с Госдумой сообщили телеканалы «Дождь» и RTVI, "Эхо Москвы"; в РБК заявили об отзыве своих журналистов из ГД; «Коммерсант» объявил, что ставит точку во взаимоотношениях с депутатом Слуцким в качестве ньюсмейкера и с комиссией ГД по этике. К бойкоту присоединилась Lenta.ru, "Новая газета" и ряд других СМИ. Газета «Ведомости» сообщила, что считает невозможным взаимодействие с депутатом Слуцким и членами комиссии по этике в прежнем режиме, журналисты не будут общаться с ними лично, но оставляют за собой право собирать и распространять информацию об их деятельности всеми законными способами.
РИА Новости: последние новости
Экс-мэра Нальчика назначили вице-премьером КБР Тело российского туриста нашли в горах в Индии Исполняющим обязанности мэра Нальчика назначили Таймураза Ахохова
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД отреагировал на сообщения о саммите по Донбассу187
«Газпром» приготовился заплатить «Нафтогазу»188
ЕС предрекли судьбу СССР82
Саммит по Донбассу может пройти без России340
Предложение Трампа Путину и другие события дня62
Видео
00:33
В центре Еревана прогремел взрыв
Происшествия Ближний Восток
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
01:20
Ракетам «Калибр» изменят место базирования
Оружие Статьи
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:10
РФ пригрозила Белоруссии новыми ограничениями
Экономика
00:57
Москву заподозрили в «захвате» линий связи
Армия Статьи
00:46
На Крымском мосту включили освещение
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение