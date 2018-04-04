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«Сургутнефтегаз» вышел из акционеров НМГ при реструктуризации непрофильных активов
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«Сургутнефтегаз» вышел из акционеров НМГ при реструктуризации непрофильных активов 

ТАСС 42 минуты назад
МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Пакет "Сургутнефтегаза" в «Национальной медиа группе» (НМГ) был передан новым владельцам в ходе реструктуризации непрофильных активов нефтяной компании, сообщил ТАСС представитель пресс-службы Роскомнадзора.
"Сургутнефтегаз" опубликовал список аффилированных лиц компании, откуда была исключена НМГ, в которой раньше доля «Сургутнефтегаза» превышала 20%. Согласно документу, изменения произошли 28 февраля.
"Пакет акций ЗАО НМГ был передан в ходе реструктуризации портфеля непрофильных активов ОАО «Сургутнефтегаз». ЗАО НМГ подтвердило, что среди новых владельцев пакета отсутствуют иностранные или аффилированные с иностранными физические и юридические лица", — говорится в сообщении пресс-службы.
В пресс-службе регулятора добавили, что Роскомнадзор в настоящее время проводит документарную проверку этой информации.
НМГ — крупнейший в России частный медиахолдинг, созданный в 2008 году. В состав холдинга входят: "Первый канал" (25%), телеканал РЕН ТВ (82%), телерадиокомпания «Петербург-Пятый канал» (72,4%), газета «Известия» (98,32%), газета «Спорт-Экспресс» (75%), ООО «Арт Пикчерс Вижн» (50%), «Metro-Петербург», компания «Медиа Альянс» (телеканалы Discovery, Eurosport, Turner), российские телеканалы Viasat (80%) и осуществляет вещание на территории РФ платных каналов Sony Pictures Television (80%).
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