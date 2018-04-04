«Сургутнефтегаз» вышел из акционеров НМГ при реструктуризации непрофильных активов

МОСКВА , 4 апреля. / ТАСС /. Пакет "Сургутнефтегаза" в «Национальной медиа группе» (НМГ) был передан новым владельцам в ходе реструктуризации непрофильных активов нефтяной компании, сообщил ТАСС представитель пресс-службы Роскомнадзора

"Сургутнефтегаз" опубликовал список аффилированных лиц компании, откуда была исключена НМГ, в которой раньше доля «Сургутнефтегаза» превышала 20%. Согласно документу, изменения произошли 28 февраля.

"Пакет акций ЗАО НМГ был передан в ходе реструктуризации портфеля непрофильных активов ОАО «Сургутнефтегаз». ЗАО НМГ подтвердило, что среди новых владельцев пакета отсутствуют иностранные или аффилированные с иностранными физические и юридические лица", — говорится в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе регулятора добавили, что Роскомнадзор в настоящее время проводит документарную проверку этой информации.