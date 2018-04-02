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«Национальная медиа группа» исключена из списка аффилированных лиц «Сургутнефтегаза»
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«Национальная медиа группа» исключена из списка аффилированных лиц «Сургутнефтегаза» 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 2 апр /ПРАЙМ/. «Национальная медиа группа» (НМГ) исключена из списка аффилированных лиц "Сургутнефтегаза", говорится в документах нефтяной компании.
Согласно документу, ЗАО «Национальная медиа группа» исключено из списка аффилированных лиц «Сургутнефтегаза» 28 февраля. Оно входило в список аффилированных лиц, так как «Сургутнефтегаз» имел право распоряжаться более чем 20% акций НМГ.
В пресс-службах нефтяной компании и НМГ отказались от комментариев по этому сообщению.
НМГ — крупнейший в России частный медиахолдинг, созданный в 2008 году путем объединения медийных активов ОАО «АБ Россия», Алексея Мордашова, ОАО «Сургутнефтегаз» и страховой группы «Согаз». Согласно данным «Сургутнефтегаза», по состоянию на конец 2017 года ему принадлежало 23,97% акций НМГ.
В состав НМГ входят "Первый канал", РЕН ТВ, "Пятый канал" и «78», газеты «Известия», «Спорт-экспресс», «Metro-Петербург», мультимедийный информационный центр IZ.ru. В 2014 году холдинг вышел на рынок производства телевизионного и киноконтента за счёт приобретения доли в компании Art Pictures Vision. В 2015 году было создано совместное предприятие НМГ и Discovery Communications «Медиа Альянс», под управлением которого находятся российские каналы Discovery Networks, Eurosport, Turner. В 2016 году НМГ заключила партнерство с Viasat World по развитию в России каналов группы.
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