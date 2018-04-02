«Национальная медиа группа» исключена из списка аффилированных лиц «Сургутнефтегаза»

МОСКВА , 2 апр /ПРАЙМ/. «Национальная медиа группа» (НМГ) исключена из списка аффилированных лиц "Сургутнефтегаза" , говорится в документах нефтяной компании.

Согласно документу, ЗАО «Национальная медиа группа» исключено из списка аффилированных лиц «Сургутнефтегаза» 28 февраля. Оно входило в список аффилированных лиц, так как «Сургутнефтегаз» имел право распоряжаться более чем 20% акций НМГ.

В пресс-службах нефтяной компании и НМГ отказались от комментариев по этому сообщению.