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«Трансмашхолдинг» поставит РЖД 327 локомотивов
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«Трансмашхолдинг» поставит РЖД 327 локомотивов 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. "Трансмашхолдинг" (ТМХ) заключил с РЖД два контракта на поставку магистральных локомотивов с обязательством обеспечения их сервисного обслуживания. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга.
"Первый контракт предусматривает поставку 222 электровозов производства Новочеркасского электровозостроительного завода и Коломенского завода. В части обязательств сервисного обслуживания контракт будет действовать до 31 декабря 2046 года, таким образом, срок сервисного обслуживания по договору составит 28 лет", — говорится в сообщении.
Отмечается, что РЖД будут отправлены 34 пассажирских электровоза (30 ЭП2К, 4 ЭП1М) и 188 грузовых электровозов серий «Дончак» и «Ермак» различной секционности.
По второму контракту ТМХ поставит РЖД 105 магистральных тепловозов производства Брянского машиностроительного завода и Коломенского завода — 97 двухсекционных магистральных тепловозов 2ТЭ25КМ и 8 пассажирских ТЭП70БС с сервисным обслуживанием до конца 2036 года.
Сумма контрактов не уточняется.
"Трансмашхолдинг" в настоящее время по договорам с РЖД обслуживает пассажирские электровозы «Олимп» и электропоезда «Иволга», которые с 2017 года эксплуатирует «Центральная ППК». Кроме того, Московскому метрополитену в 2012-2017 гг. на условиях контракта жизненного цикла были поставлены поезда метро «Ока» и сейчас поставляются поезда «Москва».
"Трансмашхолдинг" является единственным российским производителем, выпускающим тепловозы и электровозы всех существующих типов. Крупнейшим эксплуатантом электровозов 2ЭС4К является РЖД. Локомотивы работают на Северо— Кавказской и Октябрьской железных дорогах.
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