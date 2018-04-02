Адмирал объяснил стратегическое значение передислокации Каспийской флотилии

Каспийская флотилия будет перебазирована из Астрахани в дагестанский Каспийск

Каспийскую флотилию военно-морского флота России решено перебазировать из Астрахани в дагестанский Каспийск. Об этом объявил сегодня министр обороны Сергей Шойгу . Как пояснил радиостанции «Звезда» бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов , такое расположение является более удачным.

«Эта мысль давно, мне кажется, уже была рождена, и вот сейчас все осуществляется. И со стратегической точки зрения там, конечно, у нас все дружественные страны, это во-первых. А во-вторых, просто переводится командный пункт и пункт управления.

Находиться в голове или на острие — это одно, а вот базе находиться в середине — это другое. Мне кажется, что и для дислокации, и для выхода кораблей, и для применения сил, в том числе и на других территориях, — это, наверно, удобнее», — заявил Владимир Комоедов.

Сейчас в Каспийске уже начинают большую стройку: возводят пирсы, причалы, пункты обслуживания и жилье. Сергей Шойгу подчеркнул, что перевод флотилии является серьезной составляющей безопасности в Каспийском регионе.

В состав флотилии входят несколько бригад и дивизионов кораблей, в том числе оснащенных крылатыми ракетами «Калибр», а также части береговых войск.