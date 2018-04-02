Ветеран «Альфы»: Ваххабизм не ушёл в прошлое

Президент ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в эфире НСН заявил, что ваххабизм и другие радикальные исламские течения до сих пор остаются проблемой.

«Я бы не согласился, что эпоха ваххабизма прошла. Если взять Северный Кавказ, я бы не сказал, что, к примеру, там эта проблема не существует. Второе, надо сказать, что среди наших религиозных деятелей, муфтиев, большой процент, особенно молодых, учился не у нас в стране, а за рубежом — в Саудовской Аравии , в других восточных странах. Поэтому идея ваххабизма была впитана ими там», — заметил Гончаров.

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Желание совета муфтиев отстаивать право ваххабитов на проповедование своих идей не стало для эксперта сюрпризом.

«А то, что муфтии сегодня отказались признавать ваххабизм экстремистским течением, это естественно. Ничего удивительного в том, что они защищают свои определённые интересы. Если посмотреть на все религиозные течения, которые находятся в северокавказских республиках, за исключением, пожалуй, Чечни , то там очень серьёзные проблемы. Особенно в Дагестане », — подметил эксперт.

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При этом, отметил эксперт, в России уже есть правовые механизмы, позволяющие бороться с распространением экстремистских идей.

«Надо посмотреть, какие решения будут приняты. Во-вторых, в любом случае у нас есть закон о противодействии экстремизму. Если они не будут в рамках своих религиозных обрядов нарушать закон, никто их не тронет», — заключил Гончаров.

Напомним, ранее в беседе с НСН бывший глава Дагестана Рамазан Абдулатипов рассказал, как боролся с ваххабитами в своём регионе. Он не стал отрицать проблемы с религиозными разногласиями в Дагестане, однако подчеркнул, что в последние годы влияние ваххабитов в республике существенно снизилось.