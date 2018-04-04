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В Ярославле детский омбудсмен поможет пострадавшим от падения льда детям
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В Ярославле детский омбудсмен поможет пострадавшим от падения льда детям 

АиФ 38 минут назад
Фото: АиФ
Об этом сообщили в Аппарате уполномоченного. Михали Крупин пообещал отстоять права детей, который пострадали от падения снега и наледи с крыш. Он проведет свою, дополнительную проверку и привлечет к ответственности собственников зданий и руководителей управляющих компанийю
За неделю в городе произошло два таких инцидента. На улице Спартаковской лед проломил голову восьмилетней девочке. Второй случай произошел на проспекте Толбухина. На 10-летнюю школьницу упала глыба льда. По данным фактам следователи завели уголовные дела.
Также на этой неделе в Ярославле от схода снега с крыш пострадали две женщины.
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