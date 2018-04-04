В Ярославле детский омбудсмен поможет пострадавшим от падения льда детям

Об этом сообщили в Аппарате уполномоченного. Михали Крупин пообещал отстоять права детей, который пострадали от падения снега и наледи с крыш. Он проведет свою, дополнительную проверку и привлечет к ответственности собственников зданий и руководителей управляющих компанийю

За неделю в городе произошло два таких инцидента. На улице Спартаковской лед проломил голову восьмилетней девочке. Второй случай произошел на проспекте Толбухина. На 10-летнюю школьницу упала глыба льда. По данным фактам следователи завели уголовные дела.