Узбекистан и Туркменистан провели перговоры по вопросам делимитации и демаркации госграницы

Ташкент, 2 апреля / Синьхуа / — На очередной встрече рабочих групп совместной узбекско-туркменской межправительственной комиссии с 26 марта по 1 апреля 2018 года в г. Туркменабаде были обсуждены вопросы делимитации и демаркации государственной границы между Узбекистаном Туркменистаном . Об этом сегодня сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

Стороны рассмотрели результаты выполненных совместных полевых топографо-геодезических работ на отдельных участках узбекско-туркменской госграницы и достигли договоренности по их продолжению на основе план-графика на 2018 год.

Общая протяженность узбекско-туркменской границы составляет 1650 км. —0—