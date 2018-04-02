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Узбекистан и Туркменистан провели перговоры по вопросам делимитации и демаркации госграницы
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Узбекистан и Туркменистан провели перговоры по вопросам делимитации и демаркации госграницы 

ИА Синьхуа 1 час назад
Ташкент, 2 апреля /Синьхуа/ — На очередной встрече рабочих групп совместной узбекско-туркменской межправительственной комиссии с 26 марта по 1 апреля 2018 года в г. Туркменабаде были обсуждены вопросы делимитации и демаркации государственной границы между Узбекистаном и Туркменистаном. Об этом сегодня сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.
Стороны рассмотрели результаты выполненных совместных полевых топографо-геодезических работ на отдельных участках узбекско-туркменской госграницы и достигли договоренности по их продолжению на основе план-графика на 2018 год.
Общая протяженность узбекско-туркменской границы составляет 1650 км. —0—
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