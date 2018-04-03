Госзакупки на неконкурентной основе: Минфин проанализировал договоры госкомпаний за 2017 год

96% закупок российские госкомпании проводят на неконкурентной основе. Минфин опубликовал доклад по итогам мониторинга действия закона о госзакупках за прошлый год. По данным министерства, госкомпании изобрели уже более пяти тысяч способов определения поставщиков, хотя конкурентными считаются только торги, аукцион и запрос котировок.

Более половины договоров, заключенных по итогам всех закупочных процедур пришлось на единственного поставщика. В пятерку крупнейших заказчиков (совокупно на 9 трлн рублей) в прошлом году вошли «Роснефть» и три ее «дочки» — «Башнефть» , «РН-Транс» и «РН-Юганскнефтегаз», а также РЖД

Закон о госзакупках надо исправлять. По нему почти треть закупок, которые были на самом деле конкурентными, оказались иными. В законе фактически прописаны только конкурс и аукцион, говорит руководитель аналитического центра «Интерфакс –ProЗакупки» Георгий Сухадольский:

Георгий Сухадольский руководитель аналитического центра «Интерфакс — ProЗакупки» «В чем отличие этих способов закупок от иных конкурентных или неконкурентных? Во-первых, в рамках и конкурса, и аукциона есть обязанность заключить договор с выигравшим участником, есть жесткие сроки на подачу предложений. Ну, естественно, это конкурентный способ. Любые иные конкурентные процедуры — те, которые проводились в 2017 году, Минфин в рамках данного обзора относит к неконкурентным, их поименовывает как иные способы закупок. Почему? Есть, конечно, очень много прецедентов на рынке, когда под иными способами закупок понимаются по факту неконкурентные. Например, выбор поставщика на основе устойчивых хозяйственных связей и так далее, то есть когда по факту все равно закупка неконкурентная и заранее известен только единственный участник, пускай явным образом не называется как закупка у единственного поставщика. Одновременно с этим очень много закупок проходило на конкурентной основе. Это были и запросы-предложения в разных формах, и закупки малого объема конкурентные и так далее. В первую очередь, у крупнейших госкомпаний иные конкурентные процедуры занимают существенный объем закупок. В рамках данного обзора они попали именно в эти 96%, которые якобы на неконкурентной основе».

В мониторинге Минфина под конкурентными процедурами подразумеваются только те, которые прописаны в законе «О закупках» под номером 223, то есть, это торги: конкурс и аукцион. Действительно проблема в несовершенстве законодательства. Конкуренция должна быть не только по цене, но и качеству. Госкомпании ограничивают доступ поставок малых и средних фирм, потому что опасаются столкнуться по завершении торгов с проблемами, считает независимый эксперт Александр Чуев

Александр Чуев независимый эксперт «Ограничение конкуренции происходит не только и не столько по сговорам или потому, что существуют коррупционные факторы, хотя это тоже есть, но это уже вопросы к правоохранительным органам , но потому, что есть опасения, что в результате процедуры, аукционной, например, достанется лот компании, которая максимально понизит цену, а впоследствии будет не способна за эту низкую цену поставить продукцию соответствующего качества. Либо второй вариант, когда компания, взяв это лот впоследствии, не обладая мощностями и возможностями реализации поставки, будет предлагать другим компаниям за определенные отступные на субподряд передать исполнение этого заказа, то есть процедура достаточно плохо прописана. На мой взгляд, необходимо, если мы хотим сформировать действительно конкурентную, с одной стороны среду, а с другой стороны получать качественную продукцию и контролировать бюджетные деньги, формировать определенные реестры. Реестры недобросовестных поставщиков уже есть, но нам нужны другие реестры — отраслевые реестры приоритетных поставщиков на основании позитивного опыта. Находясь в этих реестрах, эти поставщики, мы уже заведомо знаем, что обладают определенными качествами. Это не исключает приглашения других, но мы знаем, что вот эти компании уже имеют опыт, они уже поставляли, можно посмотреть их историю, есть соответствующая продукция и так далее».

Также эксперты говорят, что надо разделить закупки на стратегические и текущие. Первые — это, когда речь идет о серьезных материальных ресурсах, либо о капитальных вложениях, то, что является для госкомпаний крайне существенным. Здесь рисковать нельзя: должны быть понятные участники торгов. Для текущих закупок приоритетного списка может и не быть, здесь может привлекаться и малый бизнес, просто должны быть прописаны четкие требования к товару.

Сейчас в закон «О госзакупках» внесены поправки, которые должны вступить в силу с лета этого года. Что такое конкурентные процедуры, прописано более детально, хотя, по мнению экспертов, многих нюансов все равно не хватает.