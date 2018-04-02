Путин поздравил ас-Сиси с победой на президентских выборах в Египте

Об этом сообщила пресс— служба Кремля. В ходе состоявшегося по инициативе российской стороны телефонного разговора «подтвержден настрой на дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества в самых различных сферах, включая энергетику, промышленность и транспорт». 63-летний Абдул-Фаттах Саид Хусейн Халил Ас-Сиси — египетский политический и военный деятель. Шестой президент Египта с8 июня 2014 года. Фельдмаршал с 2014 года. Сыграл центральную роль в военном перевороте 3 июля 2013 года, который сверг предыдущего президента Мухаммеда Мурси . Президентские выборы в Египте прошли с 26 по 28 марта 2018 года.