Платежи за жилищные услуги станут прозрачнее

«Мы утвердим методику, как только президент подпишет закон о прямых договорах, — именно там появились полномочия минстроя на ее утверждение. Будем внимательно следить за применением муниципалитетами — она станет ориентиром для собственников, — сообщили „РГ“ в минстрое.

По готовым формулам жильцы смогут посчитать стоимость всех работ, выполняемых управдомом

Речь идет о самой весомой строчке начисления в платежках — „содержание и текущий ремонт жилого фонда“. Сейчас тариф утверждается органами местной власти на местах исходя из занимаемой площади собственника квартиры. И эти счета в платежках не всегда понятны потребителю.

По словам исполнительного директора НП „ЖКХ Контроль“ Светланы Разворотневой, о необходимости создания такой методики эксперты и профессионалы рынка говорили давно. „Однако для того, чтобы платежи за жилищные услуги стали более прозрачными, кто-то должен посчитать, сколько стоит выполнение каждого вида работ по дому, — рассказала „РГ“ Светлана Разворотнева.

Башкирии методику расчета платы за содержание жилого помещения разработали еще три года назад. На создание этого документа, занимающего 70 страниц, ушло четыре месяца. Его разработкой занимался общественный контроль при Министерстве ЖКХ РБ. Как поясняют составители, с помощью этой методички они хотели сделать платежи за содержание дома прозрачными.

— Если при назначении платы за коммунальные ресурсы вроде бы все понятно — умножил, к примеру, израсходованную электроэнергию на тариф и получил итоговую сумму, то в статью „содержание дома“ входит от уборки в подъездах до благоустройства двора. Плюс приложили калькуляцию этих работ с учетом прибыли и налогов, а также затрат на заработную плату, — рассказывает эксперт НП „ЖКХ Контроль“Эльвира Бикбулатова.

В объемном документе действительно расписано все по полочкам. Взять, к примеру, замену электроламп. Чтобы заменить 100 единиц, потребуется по норме привлечь к работе семь человек в час. Стоимость одного часа такой работы — 94,47 рубля. Умножаем и получаем 670,74 рубля. Стоимость одной лампы 16,36 рубля, значит, понадобится еще 1636 рублей. Вместе с накладными расходами, прибылью и НДС итоговая сумма выросла до 3840,46 рубля. И так по каждому виду работ, включая содержание мусоропровода, посадки деревьев, уборки придомовой территории, различных мелких ремонтов оборудования и сетей. В калькуляции прилагаются ссылки на документы, а также указана периодичность этих процедур в течение года.

Взяв за основу уже готовые формулы, жильцы могут сами подсчитать стоимость всех видов работ, которые выполняет управляющая компания. Правда, чтобы перепроверить все цифры, пожалуй, понадобится несколько дней, а то и месяцев.

Этот документ в Башкирии носит рекомендательный характер. По словам общественницы, электронная версия методички есть на сайтах Министерства ЖКХ РБ и Госжилинспекции. Однако самостоятельные поиски документа к успеху не привели. О существовании этой методички, как показал беглый опрос „РГ“, потребители коммунальных услуг в Башкирии не знают.